Нормандська четвірка: які ще умови висуне Путін Зеленському?

Усі перешкоди на шляху до зустрічі у «нормандському форматі» зняті, повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми. В ОБСЄ підтвердили завершення відведення військ у районі Петрівського. До цього Росія висувала все нові й нові вимоги для зустрічі «нормандського квартету». Які ще умови висуне Путін Зеленському для зустрічі? Чи насправді зустріч уже маже гарантована? Говоримо з учасниками програми «Ваша Свобода». Це – експерт-міжнародник Олена Снігир і російський політолог Андрій Піонтковський.