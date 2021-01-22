Одеса: власнику готелю, де під час пожежі загинули двоє людей, повідомили про підозру

Поліція Одеської області повідомила про підозру власнику готелю, де під час пожежі загинули двоє людей. Про це поліція повідомила 22 січня.

Чоловіка підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей. Кваліфікація передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.

За повідомленням, в ході експертизи правоохоронці встановили, що причиною пожежі стало займання електрообладнання в одній із кімнат готелю.

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«Крім того, в ході досудового розслідування слідчі встановили, що 44-річний власник приміщень тривалий час надавав громадянам кімнати в тимчасову оренду без дозвільної документації на такий вид діяльності, ігноруючи при цьому організаційні та контрольні заходи із забезпечення пожежної безпеки та безпеки праці», – йдеться в повідомлення.

Крім того, поліція вказує на вісутність пожежної сигналізації та евакуаційних виходів, через яку жителі готелю не дізналися про пожежу вчасно та не мали можливості евакуюватися.

Слідчі клопочуть про арешт підозрюваного.

17 січня в Одесі в триповерховому будинку, де був розташований готель, сталася пожежа, в результаті якої двоє людей загинули і ще двоє постраждали.