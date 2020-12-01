Львівщина: комісія оприлюднила результати перевірки причин смерті двох хворих на COVID-19

Медичні працівники надали необхідну допомогу двом пацієнтам під час відключення електропостачання у Жовківській районній лікарні 27 листопада. Водночас адміністрація шпиталю не вчинила жодних дій, щоб корпус підключити до резервного живлення. Такі дані перевірки спеціальної комісії.

27 листопада протягом 40-45 хвилин не було електропостачання в реанімаційному відділенні Жовківської лікарні, де троє пацієнтів були на апаратах штучної вентиляції легень. Після того, як електропостачання відновили, двоє важкохворих померли. Попередньо, кажуть представники комісії, через дихальну недостатність.

«Згідно з результатами перевірки комісії, підготовлено лист на Жовківську районну раду, власника лікарні, з ініціативою звільнити керівника закладу охорони здоров’я (директор лікарні – Ігор Шевців – ред.), а також адміністрацію. На момент відключення електроенергії мало бути підключене резервне живлення в реанімаційному відділенні, чого не було зроблено. Про ту ситуацію адміністрація лікарні не повідомила департамент охорони здоров’я. Коли треба було ввімкнути генератор, він мав бути підключений», – каже керівник департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис.

Під час відключення електропостачання спершу пацієнти 20 хвилин дихали за за допомогою ШВЛ, бо стільки часу працював акумулятор, а потім 66-річна жінку, яка потім померла, підключили до транспортного апарату ШВЛ, а 62-річний чоловік дихав завдяки вентильованому мішку, тобто лікар-анастезіолог вручну подавав кисень пацієнту. За попередньою інформацією, обоє померлих мали двобічну пневмонію.

«Буде також оцінено роботу медчиних працівників у момент відімкнення світла і вже тоді сказати, чи пов’язані два випадки смерті з відімкненням електроенергії, чи ні. У будівлі є хірургічне відділення і реанімаційне, і там мало бути резервне живлення. Чи воно десь було – це вже не обговорюється. Воно просто мало бути. Ми не звіряли номери генераторів. Це не специфіка нашої роботи. Поліція склала акти і зафіксувала, що генератор на час цієї події був у гаражі. Мотивація адміністрації Жовкіськолї лікарні у тому, що вони мали потребу в заживленні інших корпусів лікарні, бо у терапевтичному відділі теж люди з COVID і вони теж потребували кисень. Але генератор ніде не був задіяний», – говорить голова комісії, медичний праівник Андрій Голдун.

Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлено причину смерті довх пацієнтів Жовківської лікарні. З 27 листопада, коли померли люди після відімкнення електроенергії, директор Жовківської лікарні взяв лікарняний.

У будівлі лікарні, де розташовані хірургічне і реанімаційне відділення, у 2019 році було автономне живлення, повідомив Орест Чемерис. І генератор був справний. Однак чому його перенесли з цього місця, де хворі перебувають на паратах ШВЛ, невідомо. Це з’ясовує слідство. Генератор буцімто з відділення забрали через ремонт і назад не підключили.

За фактом смерті двох людей поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2-ю статті 119-ї «вбивство через необережність», а також частиною 2-ю статті 367-й «службова недбалість» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачено цими статтями, –позбавлення волі до 8 років.