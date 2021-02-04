Пожежа у лікарні: на Запоріжжі 5 лютого оголосили днем жалоби

У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби в зв’язку з пожежею у лікарні, внаслідок якої загинули люди.

«Розпорядженням голови облдержадміністрації Олександр Старуха 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні», – мовиться у повідомленні Запорізької ОДА.

Зазначається, що в області приспустять прапори на адміністративних будівлях, а також будівлях підприємств, установ та організацій. Розважальні заходи скасують, а до програм теле- та радіомовлення внесуть зміни.

3 лютого у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє пацієнток та лікар-анестезіолог. У рамках розслідування, початого за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, допитані п’ятеро людей.

Про причини займання наразі не повідомляють, тривають слідчі дії.