Голова МОЗ поїхав у Запоріжжя, де через пожежу в інфекційній лікарні загинули 4 людини

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що їде до Запоріжжя, де внаслідок пожежі в інфекційній лікарні загинули чотири людини.

«Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано – поряд із ними рідні та лікарі. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом. Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії», – написав Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

За даними ДСНС, пожежа сталася пізно ввечері 3 лютого, вогонь виник на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу.

За даними Запорізької обласної державної адміністрації, загиблі – лікар і троє пацієнтів. На момент інциденту в медичному закладі перебувало 29 хворих, в тому числі 10 – у реанімації, йдеться в повідомленні.

В ОДА повідомили про створення комісії, яка має з’ясувати причини трагедії.

Найближчим часом також планують перевірити всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, на предмет пожежної безпеки.