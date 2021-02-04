Поліція відкрила провадження за фактом пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя

За фактом пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя, внаслідок якої ввечері 3 лютого загинули четверо людей, відкрито кримінальне провадження, повідомили Радіо Свобода в управлінні поліції в Запорізькій області.

Подробиць там не навели, але в повідомленні на сайті поліції уточнюється, що провадження відкрили за статтею «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

За даними поліції, займання виникло в одній із палат-боксів реанімаційного відділення, де проходять лікування хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

«У пожежі загинуло четверо людей, в тому числі медичний працівник. Ще двоє пацієнтів зазнали опіків й отруєння продуктами горіння. Розпочато досудове розслідування кримінального провадження, вживаються невідкладні слідчі заходи», – йдеться в повідомленні на сайті поліції.

Вісьмох людей врятували. За даними ДСНС, загасили вогонь після півночі.

У Запорізькій ОДА повідомили, що серед чотирьох загиблих – лікар і троє пацієнтів лікарні.

На момент інциденту в медичному закладі перебувало 29 хворих, в тому числі 10 – у реанімації, йдеться в повідомленні.

В ОДА повідомили про створення комісії, яка має з’ясувати причини трагедії.

Найближчим часом також планують перевірити всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, на предмет пожежної безпеки.

21 січня в незареєстрованому будинку для літніх людей у Харкові виникла пожежа, внаслідок якої загинули 15 людей.