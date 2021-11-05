У Запоріжжі повідомили про підозру колишньому головному лікарю, в закладі якого в пожежі загинули 4 людини

У межах розслідування пожежі в запорізькій інфекційній лікарні, що сталася 4 лютого 2021 року, слідчі повідомили про підозру колишньому головному лікарю.

«Як і першому фігуранту кримінального провадження – завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу, колишньому головному лікарю інкримінують порушення правил безпеки, що спричинило загибель людей. На теперішній час поліція встановлює місцезнаходження останнього», – ідеться в повідомленні поліції Запорізької області.

Адвокат колишнього головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні стверджує, що його підзахисного «ніхто не шукав».

«Як адвокат Шинкаренка Володимира, офіційно повідомляю – ніхто мого клієнта не шукав, не повідомляв про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, повісток не направляв, до правоохоронних органів не викликав. Знову наступають часи, коли «підозри» повідомляються на сайті прокуратури та ЗМІ, а не в спосіб, визначений кримінальним процесуальним законодавством. Такі негативні повідомлення наприкінці робочого дня в п’ятницю є втручанням у судовий процес викривача Шинкаренка В.Л. про поновлення на посаді директора Запорізької обласної інфекційної лікарні», – написав адвокат у фейсбуці.

У ніч на 4 лютого 2021 року виникло загоряння в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні. В пожежі загинуло четверо людей, в тому числі медичний працівник. Ще двоє пацієнтів зазнали опіків та отруєння продуктами горіння.

Відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області виявив достатні докази для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні.

4 лютого слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей та ч. 2 ст. 272, яке кваліфікується як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей.

На теперішній час слідчим слідчого управління ГУНП в Запорізькій області за процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури після отримання результатів комплексних експертиз, прийнято рішення повідомлення про підозру колишньому головному лікарю обласної інфекційної клінічної лікарні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

На теперішній час підозрюваний ухиляється від слідства, у зв’язку з чим поліція вживає заходи щодо його розшуку.