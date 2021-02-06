У Запоріжжі попрощалися з загиблою під час пожежі в інфекційній лікарні лікаркою

6 лютого у приміщення Запорізького театру молоді відбулося публічне прощання з лікаркою-анестезіологом Ольгою Гливою, яка загинула під час пожежі 3 лютого у Запорізькій обласній інфекційній лікарні.

Провести її в останній шлях прийшли друзі, однокурсники, колеги по роботі. На церемонії також був присутній голова Запорізької ОДА Олександр Старух разом з заступниками, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ольга любила життя понад усе. Вона завжди захоплювалася своєю професією. Я пам’ятаю, яка вона вимучена приходила, особливо коли готувалася до іспитів. Була буквально зелена. Але їй було цікаво. Вона любила свою професію. Вона любила людей завжди. Вона ніколи б не побажала нічого злого комусь. Вона завжди була рада допомогти», – розповіла знайома загиблої Анастасія Митко, яка прийшла на прощання.

Церемонія прощання у приміщенні театру молоді на прохання батьків загиблої відбувалося без ЗМІ.

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Ользі Гливі було 26 років. Навчалася у Запорізькому державному медичному університеті. У 2020 році закінчила інтернатуру та почала працювати в Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Коли сталася пожежа 3 лютого, була на добовому чергуванні у лікарні.

3 лютого у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє пацієнток та лікар-анестезіолог. У рамках розслідування, початого за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, допитані п’ятеро людей. Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку у лікарні.

Про причини займання наразі не повідомляють, тривають слідчі дії.