Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку в запорізькій лікарні – ОГП

Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку Обласної інфекційної клінічної лікарні у Запоріжжі. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«Наразі службову особу, відповідальну за техногенний та протипожежний стан Обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку статті 208 КПК України», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що в ході досудового розслідування встановлені факти порушень вимог законодавства щодо пожежної безпеки.

«Слідство відпрацьовує декілька версій, зокрема використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Внаслідок пожежі в реанімаційному боксі COVID-відділення Запорізької інфекційної лікарні загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Вони отруїлися чадним газом. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю – 26.

У рамках розслідування, початого за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, допитані п’ятеро людей.

«Повідомлення про загоряння надійшло напередодні о 23:29. В осередку небезпеки перебували 12 людей. Вісім осіб врятовані, двоє з них – ще один анестезіолог та медбрат – постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

У Запорізькій ОДА раніше повідомили, що найближчим часом планують перевірити всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, на предмет пожежної безпеки.