Попередня причина пожежі в запорізькій лікарні: загорілося медобладнання

Попередньою причиною пожежі в інфекційні лікарні у Запоріжжі, внаслідок якої загинули чотири людини, вважають займання медичного обладнання, повідомили в Запорізькій обласній держадміністрації.

Там додали, що остаточну причину пожежі встановить слідство.

Як заявив голова ОДА Олександр Старух, родини загиблих у пожежі отримають матеріальну допомогу: з резервного фонду обласного бюджету нададуть по 50 тисяч гривень кожній родині.

За даними поліції, пожежа в обласній інфекційній лікарні, у реанімаційному відділенні, де лікують хворих на COVID-19, виникла 3 лютого о 23:25.

Загинули троє пацієнток і лікар. В ОДА повідомили, що постраждали вісім людей, один із яких перебуває у тяжкому стані, а інші – середнього ступеня тяжкості.

У Запорізькій області 5 лютого 2021 року оголошено Днем жалоби.