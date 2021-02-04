В ОГП повідомили деталі розслідування пожежі в запорізькій лікарні

Троє пацієнток і анестезіолог, які загинули внаслідок пожежі в реанімаційному боксі COVID-відділення Запорізької інфекційної лікарні, отруїлися чадним газом, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю – 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом», – написала вона у фейсбуці 4 лютого.

У рамках розслідування, початого за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, допитані п’ятеро людей. Про причини займання наразі не повідомляють, тривають слідчі дії.

«Повідомлення про загоряння надійшло напередодні о 23:29. В осередку небезпеки перебували 12 людей. Вісім осіб врятовані, двоє з них – ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

У Запорізькій ОДА раніше повідомили, що найближчим часом планують перевірити всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, на предмет пожежної безпеки.