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04 лютого 2021, Київ 15:51
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Лікар і троє пацієнтів загинули внаслідок пожежі в Запоріжжі (відео)

Лікар і троє пацієнтів загинули внаслідок пожежі в Запоріжжі (відео)
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Лікар і троє пацієнтів загинули внаслідок пожежі в Запоріжжі (відео)

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Попередня причина пожежі в лікарні: загорілося медобладнання.

3 лютого у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє пацієнток та лікар-анестезіолог. У рамках розслідування, початого за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, допитані п’ятеро людей.

В області 5 лютого оголосили днем жалоби в зв’язку з пожежею у лікарні, внаслідок якої загинули люди.

«Розпорядженням голови облдержадміністрації Олександр Старуха 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні», – мовиться у повідомленні Запорізької ОДА.

Попередня причина пожежі в лікарні: загорілося медобладнання.

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