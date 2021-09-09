Щонайменше 10 людей загинули в пожежі в лікарні для хворих на COVID-19 у Північній Македонії

Щонайменше 10 пацієнтів загинули в пожежі, яка вночі з 8 на 9 вересня сталася в місті Тетово в Північній Македонії, передає кореспондент Радіо Свобода. Лікувальний захід, споруджений як тимчасовий, повністю згорів. Частину пацієнтів вдалося врятувати й перевезти до столиці країни Скопʼє.

Премʼєр-міністр Зоран Заєв заявив, що причиною трагедії став вибух, а в розслідуванні беруть участь слідчі зі столиці. За словами міністра охорони здоровʼя Венка Філіпче, в лікарні було приблизно 25 хворих.

Станом на 8 вересня в Північній Македонії було зафіксовано 180 тисяч хворих на COVID-19, померли 6 153 пацієнти. Саме через масову захворюваність у деяких містах функціонують тимчасові лікарні. Країна має два мільйони жителів.