Зеленський підписав закони, що посилюють відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, повідомляє пресслужба голови держави.

Згідно з документом, такі порушення тепер каратимуться штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 до 5100 гривень).

Крім того, за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, які спричинили аварії і заподіяли шкоду здоров’ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 68 340 гривень), або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також закон посилює адміністративну відповідальність за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб – пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади швидкої допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань (передбачені штрафи від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проти штрафів на суму від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів, які існували раніше); за невиконання приписів посадових осіб щодо пожежної і техногенної безпеки (штрафи від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім того, за повідомленням, Зеленський підписав взаємопов'язаний закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки».

Цей документ доповнює попередній і встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки.

Ці закони, які Верховна Рада ухвалила 30 березня, набирають чинності на наступний день після опублікування.

За даними пресслужби президента, протягом останніх п’яти років в Україні виникло більш як 352 тисяч пожеж, що завдали прямих збитків на понад шість мільярдів гривень. Унаслідок пожеж загинули понад 11 тисяч людей, зокрема 359 дітей, а травм зазнали більш як сім тисяч.