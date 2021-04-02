На Житомирщині через випалювання трави троє людей зазнали опіків – поліція

У Житомирській області 1 квітня внаслідок випалювання сухої трави три людини зазнали опіків різного ступеня тяжкості, повідомляє пресслужба поліції регіону.

«Увечері 1 квітня до поліції надійшло повідомлення про доставлення до Брусилівської лікарні двох жителів села Карабчина з опіками. Попередньо, 80-річний пенсіонер спалював траву на присадибній ділянці, у цей час йому стало зле, чоловік втратив свідомість. 78-річна дружина пенсіонера намагалась загасити полум’я, яке вже перекинулося на чоловіка. У результаті обоє отримали термічні опіки різного ступеню (у чоловіка медики діагностували ураження близько 70-90% тіла, у жінки – 40%)», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, цього ж вечора до Попільнянської лікарні з опіками близько 40% тіла доставили 61-річного жителя селища. Чоловік також спалював траву на власній присадибній ділянці. Вогонь почав розповсюджуватися і на сусідні ділянки, тож він намагався самостійно загасити пожежу. У результаті отримав опіки різного ступеню.

Поліція нагадує, що чинним законодавством заборонено самовільне випалювання рослинності або її залишків, бо це може призвести до масштабних пожеж і тяжких наслідків, а відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачені значні штрафні санкції.

За даними ДСНС, торік в екосистемах було ліквідовано понад 40 тисяч пожеж, лише пожежна авіація здійснила понад тисячу вильотів для гасіння лісових пожеж.