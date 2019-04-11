ДСНС: 16 людей загинули під час спалювання сухої трави й очерету

Під час спалювання сухої трави й очерету в Україні загинули вже 16 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«За даними моніторингу оперативної обстановки, в усіх регіонах держави відмічається значне загострення ситуації з пожежами в природних екосистемах, яка тільки погіршується і щоденно вже фіксується до 600 пожеж. За три місяці кількість пожеж перевищила 13 тисяч, що в 11 разів більше порівняно з минулим роком, а їх площа зросла майже в 21 раз і становить 14 тисяч гектарів», – сказав 10 квітня на засіданні уряду голова ДСНС України Микола Чечоткін.

За словами Чечоткіна, найбільше пожеж зафіксовано в Київській (2,2 тисячі пожеж), Дніпропетровській (1,1 тисячі пожеж ), Івано-Франківській (1,1 тисячі пожеж), Одеській (900 пожеж) областях.

У ДСНС рекомендували посилити охорону Чорнобильської зони, полігонів й утриматися від спалювання сухостою.

За даними Укргідрометцентру, 11 квітня в Україні суху теплу погоду замінять дощі з незначним зниженням температури повітря.