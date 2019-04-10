11 квітня дощів в Україні побільшає – синоптики

У середу, 11 квітня, синоптики прогнозують в Україні дощову погоду із незначним пониженням температури повітря. За даними Укргідрометцентру, опади очікуються на майже всій території країни з нічною температурою повітря 6-8 градусів тепла, вдень +11+13.

«Випадатимуть опади нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. На півдні, у центрі та на сході ймовірні грози. Температура повітря – у західних областях буде найхолодніше, +8+13 градусів. На півночі +11+16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на сході +16+22 градуси. Південно-східний вітер передбачається поривчастим», – повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У Києві завтра подекуди дощі, температура повітря вночі +6+9 градусів, вдень +12+14 .

«За попередніми прогнозами, у першу половину наступного тижня на заході та півночі України місцями можливі заморозки», – попередила Діденко.

На 10-11 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).