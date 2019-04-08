За минулу добу сталося понад 600 загорань на відкритих територіях – ДСНС

За минулу добу в Україні сталось 604 випадки загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, численні пожежі цими днями відбулися у Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

«Легковажне ставлення, примножене на небезпечні для екосистем погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків. І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор, можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники нагадують, що категорично забороняється спалювати відходи, розводити багаття у лісі, кидати там непогашені сірники та недопалки, залишати у лісі просочене бензином, мастилом чи запальними сумішами ганчір’я, спалювати стерню та рослинні залишки на полях, дозволяти дітям бавитися з вогнем.

За даними Укргідрометцентру, 9-10 квітня у Києві очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.