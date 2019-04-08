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08 Квітень 2019, Київ 07:08
Новини | Події

Пожежа у приватному секторі в Києві – згорів будинок і кілька прибудов, жертв немає

Під час гасіння в одній з господарських споруд вибухнуло декілька газових балонів

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що минулої ночі в Подільському районі Києва, на вулиці Гомельській, сталася масштабна пожежа в приватному секторі, яку гасили з 11-ї вечора і до 3-ї години ночі.

Згідно з повідомленням, зі сміття і трави вогонь на площі 200 квадратних метрів поширився на одноповерховий житловий будинок та гараж.

Під час гасіння пожежі в одній з допоміжних господарських споруд вибухнуло декілька газових балонів. В результаті вибуху та через щільну забудову приватної ділянки, площа пожежі значно збільшилась – до 600 квадратних метрів, повідомили у ДСНС.

«В результаті пожежі знищено дерев’яний сарай, дерев’яну прибудову, літню кухню та одноповерховий житловий будинок», – зазначили рятувальники.

За даними ДСНС, під час гасіння пожежі загиблих та травмованих немає.

Причину пожежі та збиток з’ясовують.

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