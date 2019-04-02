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02 Квітень 2019, Київ 20:09
Новини | Події

У Чорнобильській зоні відчуження виникла пожежа – загорілася трава

У попередні роки в Чорнобильській зоні неодноразово спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію (фото архівне)

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У Чорнобильській зоні відчуження у вівторок сталося загорання трав’яного настилу на кількох гектарах площі, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

«Станом на 17:00 пожежу 30 відселених напівзруйнованих будівель та трав’яного настилу на площі 20 гектарів у зоні відчуження поблизу смт Поліське локалізовано», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Згідно з повідомленням, на гасіння виїхали близько сотні рятувальників та понад 20 одиниць техніки, в тому числі літак і вертоліт.

Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження відбуваються періодично – переважно горить суха трава. Останні масштабні пожежі були там влітку минулого року, коли вогнем охопило кілька гектарів лісу.

ДСНС щодня публікує дані про радіаційний стан у Києві та області. Останнє таке повідомлення – «радіаційна ситуація стабільна».

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