Зону відчуження Чорнобильської АЕС цього року відвідали понад 63 тисячі людей – Семерак

Відвідування зони відчуження Чорнобильської АЕС в останні роки зростає. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

За даними міністерства, цього року зону відчуження відвідали понад 63 тисячі осіб. У 2017 році ця цифра становила понад 49 тисяч, у 2016-му – понад 36 тисяч.

При цьому, як зазначив Семерак, за весь 2014 рік у зоні відчуження побували близько 8 тисяч людей.

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Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник було створено у квітні 2016-го. Для того, щоб потрапити до зони відчуження, спочатку потрібно зробити перепустку в режимному відділі Чорнобиля. Якщо мета поїздки туристична, то створюється програма відвідування об'єктів, яка чітко розписана по годинах. До чорнобильського «туриста» приставляють також людину, яка його супроводжує і відповідає за чітке дотримання усіх пунктів програми.