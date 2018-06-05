ДСНС: 98 тонн води скинуто для гасіння пожежі в Чорнобильській зоні

Авіація Державної служби з надзвичайних ситуацій скинула 98 тонн води для гасіння пожежі, яка спалахнула зранку 5 червня в Чорнобильській зоні.

«Літаками АН-32П здійснено 8 скидів води (64 тонни), вертольотом Мі-8 здійснено 17 скидів води (34 тонни)», – ідеться в повідомленні на сайті ДСНС.

Станом на 22:00 спостерігається пожежа окремими осередками на загальній площі близько 6 гектарів, вказують рятувальники.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав не хвилюватися через цю пожежу.

«Радіаційний фон – безпечний. У Києві та в самому Чорнобилі, в тому числі на майданчику Чорнобильської АЕС, він значно нижчий за допустимі відмітки. Тож хвилюватися не варто. Наголошую ще раз: ситуація під повним контролем!» – вказав прем’єр у Facebook.

У місті Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год).

У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24,1 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год).

На промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 50,7 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 гектарів.