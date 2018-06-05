Гройсман про пожежу в Чорнобильській зоні: радіаційний фон безпечний

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає не хвилюватися через пожежу, яка спалахнула зранку 5 червня в Чорнобильській зоні.

«Спеціальні служби застосовують всі потрібні засоби. Радіаційний фон – безпечний. В Києві та в самому Чорнобилі, в тому числі на майданчику Чорнобильської АЕС, він значно нижчий за допустимі відмітки. Тож хвилюватися не варто. Наголошую ще раз: ситуація під повним контролем!» – вказав прем’єр у Facebook.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформує станом на 20:00, що авіацією ДСНС здійснено 19 скидів води (86 тонн). До гасіння пожежі залучено 30 одиниць техніки та 131 особа.

Вітер на місці пожежі південно-східний, розповсюдження продуктів горіння в сторону Києва не спостерігається, вказують рятувальники.

У місті Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год).

У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24,1 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год).

На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон складає 50,7 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 гектарів.