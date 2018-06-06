Пожежа у Чорнобилі: що відомо

Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося локалізувати: зранку спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення, стверджують в ДСНС. За словами голови служби Миколи Чечоткіна, слідство наразі встановлює причини займання трави. Рівень радіації, за офіційними даними, не перевищує норми ані в зоні відчуження, ані в Києві.

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, 5 червня о 10:10 в Чорнобильській зоні загорілася суха трава. Пожежа розповсюдилась у лісовий масив на 10 гектарів землі.

Гасити полум’я взялися 150 людей та 35 одиниць техніки, в тому числі авіація. На територію, що горіла, скинули майже 114 тонн води.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав не хвилюватись через радіаційний фон, запевнивши, що він залишається в межах норми.

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Пожежа сталася поблизу колишнього села Копачі. Виникли побоювання, про що писала низка ЗМІ, що горить так званий Рудий ліс – територія, через яку пройшла радіоактивна хмара 26 квітня 1986 року, – дерева якого висохли одразу після аварії на Чорнобильській АЕС.

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Однак науковець Сергій Гащак, який з перших днів після Чорнобильської катастрофи досліджує фауну зони відчуження, в інтерв'ю ВВС заспокоює: Рудого лісу вже практично не існує: «Більшу частину його згорнули бульдозерами у траншеї і поховали. Частково Рудий ліс згорів ще два роки тому».

Тому, каже він, горіння дерев у зоні відчуження не загрожує підвищеним рівнем радіації.

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В коментарі УНІАН голова прес-служби ДСНС Вікторія Рубан запевнила, що радіаційний фон навіть в самій зоні відчуження не перевищує норму, а за безпеку пожежників відповідають дозиметристи, які працюють на місці.

Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук на брифінгу ввечері 5 червня розповів, що радіаційний фон в Чорнобилі відстежує автоматизована система контролю із 39 датчиків. Рівень радіації, за його словами, не перевищує норми вже за межами десятикілометрової зони.

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Голова ДСНС Микола Чечоткін підтвердив, що на місці пожежі знайшли смолоскипи – наразі слідчі органи перевіряють їхню причетність до займання. Він спрогнозував, що пожежу буде остаточно локалізовано вдень 6 червня, але уточнює, що багато залежить від погодних умов.

Станом на шосту годину 6 червня в Чорнобильській зоні спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення на площі близько п’яти гектарів і ситуація під контролем, повідомляють у ДСНС.

У службі також зранку повідомили, що радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми: на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС складає 44,27 мкР/год при безпечному рівні до 140мкР/год, в Києві – 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год).