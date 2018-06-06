Пожежа у Чорнобилі: що відомо

Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося локалізувати: зранку спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення, стверджують в ДСНС. За словами голови служби Миколи Чечоткіна, слідство наразі встановлює причини займання трави. Рівень радіації, за офіційними даними, не перевищує норми ані в зоні відчуження, ані в Києві.
За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, 5 червня о 10:10 в Чорнобильській зоні загорілася суха трава. Пожежа розповсюдилась у лісовий масив на 10 гектарів землі.
Гасити полум’я взялися 150 людей та 35 одиниць техніки, в тому числі авіація. На територію, що горіла, скинули майже 114 тонн води.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав не хвилюватись через радіаційний фон, запевнивши, що він залишається в межах норми.
Пожежа сталася поблизу колишнього села Копачі. Виникли побоювання, про що писала низка ЗМІ, що горить так званий Рудий ліс – територія, через яку пройшла радіоактивна хмара 26 квітня 1986 року, – дерева якого висохли одразу після аварії на Чорнобильській АЕС.
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Однак науковець Сергій Гащак, який з перших днів після Чорнобильської катастрофи досліджує фауну зони відчуження, в інтерв'ю ВВС заспокоює: Рудого лісу вже практично не існує: «Більшу частину його згорнули бульдозерами у траншеї і поховали. Частково Рудий ліс згорів ще два роки тому».
Тому, каже він, горіння дерев у зоні відчуження не загрожує підвищеним рівнем радіації.
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В коментарі УНІАН голова прес-служби ДСНС Вікторія Рубан запевнила, що радіаційний фон навіть в самій зоні відчуження не перевищує норму, а за безпеку пожежників відповідають дозиметристи, які працюють на місці.
Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук на брифінгу ввечері 5 червня розповів, що радіаційний фон в Чорнобилі відстежує автоматизована система контролю із 39 датчиків. Рівень радіації, за його словами, не перевищує норми вже за межами десятикілометрової зони.
Голова ДСНС Микола Чечоткін підтвердив, що на місці пожежі знайшли смолоскипи – наразі слідчі органи перевіряють їхню причетність до займання. Він спрогнозував, що пожежу буде остаточно локалізовано вдень 6 червня, але уточнює, що багато залежить від погодних умов.
Станом на шосту годину 6 червня в Чорнобильській зоні спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення на площі близько п’яти гектарів і ситуація під контролем, повідомляють у ДСНС.
У службі також зранку повідомили, що радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми: на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС складає 44,27 мкР/год при безпечному рівні до 140мкР/год, в Києві – 11 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год).
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