Прикордонники затримали трьох хлопців із Вінниці, що без дозволу проникли у Чорнобиль

Державна прикордонна служба повідомила про затримання біля населеного пункту Дитятки у Чорнобильській зоні відчуження трьох осіб, які намагались проникнути туди без дозволу.

«Під час виконання обов’язків дільничним інспектором прикордонної служби відділу «Іванків» було отримано інформацію про можливе проникнення в зону відчуження групи осіб. За даним фактом прикордонники негайно проінформували співробітників Національної поліції. В результаті спільних дій правоохоронці виявили та затримали трьох молодиків, котрі саме перетнули загороджувальний паркан та почали рух в глиб забороненої зони. Порушниками режиму зони ЧАЕС виявились троє жителів міста Вінниця 1997 року народження, які намагались проникнути в зону відчуження та зону безумовного (обов’язкового) відселення з метою екстремального туризму та відпочинку», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник було створено у квітні 2016-го. Для того, щоб потрапити до зони відчуження, спочатку потрібно зробити перепустку в режимному відділі Чорнобиля. Якщо мета поїздки туристична, то створюється програма відвідування об'єктів, яка чітко розписана по годинах. До чорнобильського «туриста» приставляють також людину, яка його супроводжує і відповідає за чітке дотримання усіх пунктів програми.