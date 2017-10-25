Тур в Чорнобиль: чому зона відчуження цікава іноземцям і сталкерам

Ініціатива Держагентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) щодо посилення покарання за порушення правил відвідин не зупинить сталкерів, впевнений письменник Маркіян Камуш. Автор книг про зону відчуження і частий її відвідувач каже, що під більшою загрозою опиняться мешканці найближчих сіл, які часто перетинають межі зони через побутові потреби. Натомість голова ДАЗВ Віталій Петрук вказує на те, що самовільне пересування Чорнобильською зоною небезпечне для самих туристів.

Інтерес до Чорнобильської зони серед туристів з роками не слабшає, зазначає голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. За його словами, станом на сьогодні кількість відвідувачів вже перевищила загальний показник за минулий рік, повідомив він в ефірі «Ранкової Свободи».

За словами чиновника, щоб потрапити до зони відчуження, достатньо мати бажання та паспорт.

«Якщо це громадянин іноземний, в нас іде відповідне погодження з поліцією та Службою безпеки України на фіксацію цього відвідування. Для громадянина України це теж паспорт, поліція ставить відповідну відмітку», – каже він.

За словами Петрука, поїздки влаштовують приватні туристичні компанії, а в самій зоні відчуження туристів супроводжують працівники спеціалізованого підприємства.

«Це люди, які пройшли відповідне навчання, знають правила. Скажімо так: дві людини – це вже група, і до кожної групи в нас приставлений супроводжуючий, який супроводжує цю групу відвідувачів по маршруту відвідування», – каже Петрук.

Вільний доступ до ураженої зони, на думку голови ДАЗВ, неприйнятний.

Якщо буде просто вільний доступ, це несе небезпеку для тих громадян, які відвідують зону відчуження

«Територія забруднена радіонуклідами, трансурановими елементами і, якщо буде просто вільний доступ, це несе небезпеку для тих громадян, які відвідують зону відчуження», – аргументує каже Віталій Петрук.

Координатор проектів туристичної фірми «Чорнобиль-Тур» Ярослав Ємельяненко пояснює, що перепустку, програму, машину і одяг перевіряють ще на першому пункті пропуску «Дитятки». До одягу є особливі вимоги – довгий рукав, штани і закрите взуття.

Зона відчуження має значний туристичний потенціал, і якщо відвідувачі дотримуються вимог безпеки, то в межах туристичних маршрутів для їхнього здоров’я немає загрози, заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«У нас є підрозділи охорони, які охороняють об’єкти безпосередньо Державного агентства, підприємств, що знаходяться і працюють в зоні відчуження. А сам периметр – відповідальність Національної поліції. Відповідно, ми працюємо у взаємодії, але, на жаль, фіксуємо, що периметр зони відчуження доволі великий», – визнає Петрук.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник було створено лише торік, у квітні 2016-го. Натомість його білоруський аналог – Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник – був заснований ще 1988 року.

Віталій Петрук каже, що його відомство обмінюється досвідом із білоруською стороною, проте вказує на принципові відмінності між українською та білоруською сторонами відчуження – наприклад, в Білорусі немає промислових об’єктів, як сама ЧАЕС.

«Сама територія зони має трохи інший характер. В них вже немає населених пунктів, навіть колишніх населених пунктів, де проживають люди, куди б могли люди приходити відвідувати. В них значно менший потік і інтерес до цієї території якраз із точки зору відвідування», – пояснює чиновник.

Ідею підвищити штрафи для нелегальних мандрівників зоною відчуження не підтримує письменник та сталкер Маркіян Камиш. На його думку, покарання зашкодить в першу чергу мешканцям населених пунктів, які прилягають до Чорнобильської зони і перетинають її межі чи не частіше, ніж туристи.

«Населення всіх сіл, які дотичні до колючого дроту, постійно туди ходять, сотні разів на місяць. Вони туди ходять за якимись своїми справами, наприклад, взяти якусь заслінку для пічки з сусіднього села або щось таке. І цих людей також будуть штрафувати на 100, 200 євро? А в них немає таких грошей», – обурюється він.

Камиш також побоюється, що підвищення штрафів посилить корупційні ризики.

«Цей штраф – 300 гривень, а «міліціонеру» краще нелегалів спіймати і зробити звітність, а не отримати собі 200 гривень. Але якщо штраф буде три чи чотири тисячі, то взяти собі дві чи три тисячі з групи сталкерів, яку він впіймає, буде дуже величезною спокусою», – прогнозує письменник.

Він також зізнається, що законні відвідини Чорнобильської зони не дають тих вражень, як самостійні, яких би це штрафів не коштувало.

Автентика під носом

За словами Віталія Петрука, більшість задокументованих туристів до Чорнобиля є іноземцями.

«За минулий рік серед 36 тисяч відвідувачів, які побували в зоні відчуження, понад 80% складають іноземні громадяни», – наводить цифри він.

Маркіян Камиш вважає, що українці просто не помічають цікавих місць, які знаходяться поруч.

«Японці у 19 столітті так само не помічали Фудзіяму і не розуміли, що це найкрасивіша гора», – нагадує він. Натомість відвідувачі з-за кордону, на його думку, здатні оцінити атмосферу зони відчуження.

Іноземці, які вже скрізь були, хочуть якоїсь фронтирної екзотики. Тому вся ця офіційна туристична інфраструктура не може запропонувати їм того, що вони насправді хочуть

«Більшість (української – ред.) молоді хоче мандрувати, хоча б в Берлін або в Таїланд, вона зазвичай часто просто не помічає те, що в неї під носом. А іноземці, які вже скрізь були, хочуть якоїсь фронтирної екзотики. Тому вся ця офіційна туристична інфраструктура не може запропонувати їм того, що вони насправді хочуть», – впевнений сталкер.

Камуш передбачає, що ініціатива влади не матиме значного впливу на туристів-«нелегалів»: максимальний результат, припускає він, полягатиме в незначному зменшенні їхньої кількості, але не більше.

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