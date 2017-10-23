ДАЗВ ініціює посилення покарання за нелегальне відвідування зони відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження ініціює посилення покарання за порушення правил відвідування зони відчуження.

Як повідомляє прес-служба ДАЗВ, фахівці агентства розробили і надіслали пропозиції до Міністерства внутрішніх справ.

«Ми докладаємо чимало зусиль щодо інформування громадськості про те, що нелегальне перебування у зоні відчуження може привести до опромінення вище допустимих нормативів. Більшість людей про це знає. Але ми бачимо, що так звані «сталкери» і досі шукають у зоні відчуження адреналін. Чинна на сьогодні система покарання за порушення правового режиму не зупиняє правопорушників», – зазначає голова ДАЗВ Віталій Петрук.

Він наголошує, що нелегальні відвідувачі зони відчуження також піддають себе небезпеці – це можливі наслідки радіоактивного переопромінення і ризик винесення радіоактивних матеріалів за межі зони відчуження, демонструють негативні приклади іншим.

Чинне законодавство за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, передбачає штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 гривень ) з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення.

Поліція регулярно повідомляє про затримання людей, які незаконно проникають у зону відчуження.