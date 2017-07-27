Американський телеканал HBO планує знімати у Литві серіал про Чорнобиль – ЗМІ

Американський телеканал HBO планує почати зйомки міні-серіалу про катастрофу на Чорнобильській атомній станції навесні наступного року, повідомляє Assosated press.

За даними агентства, зйомки мають намір проводити у Литві.

Актор Джаред Гарріс зіграє в серіалі радянського вченого, якому Кремль доручає розслідувати обставини катастрофи на ЧАЕС. Всього серіал складатиметься із п’яти частин і вийде під назвою «Чорнобиль».

У листопаді минулого року на Чорнобильській АЕС завершили насувати арку нового безпечного конфайнменту на об’єкт «Укриття» четвертого енергоблоку, що був зруйнований під час ядерної катастрофи 26 квітня 1986 року. Встановлення нового укриття дало змогу перейти до робіт із демонтажу конструкцій, вилучення і подальшої утилізації паливовмісних і радіоактивних матеріалів.

Будівництво арки розпочалося у 2012 році.