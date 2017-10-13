ДАЗВ: випромінювання у ближній зоні нового конфайнменту ЧАЕС зменшилося у 10 разів

У Державному агентстві з управління зоною відчуження заявляють, що гамма-випромінювання у ближній зоні нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС в середньому зменшилося у 10 разів.

Як повідомляє прес-служба агентства, з червня по вересень цього року проводилися вимірювання з метою дослідити зниження рівня гамма-випромінювання у зоні проведення робіт після насування арки НБК.

За даними агентства, вимірювання проводилися за допомогою закріпленого на дроні електронного дозиметра.

Подібне вимірювання вже проводилося у 2003-2004 роках на етапі розробки проектної документації для будівництва НБК.

«Після встановлення арки у проектне положення та після виконання підготовчих робіт по будівництву НБК (видалення паливних матеріалів та твердих радіоактивних відходів, бетонування зони монтажу арки, а також засипання зони проведення робіт незабрудненим радіацією щебенем) у середньому гамма-випромінювання у ближній зоні НБК знизилося», – йдеться у повідомленні.

У листопаді 2016 року на Чорнобильській АЕС завершили насувати арку нового безпечного конфайнменту на об’єкт «Укриття» четвертого енергоблоку, що був зруйнований під час ядерної катастрофи 26 квітня 1986 року. Встановлення нового укриття дало змогу перейти до робіт із демонтажу конструкцій, вилучення і подальшої утилізації паливовмісних і радіоактивних матеріалів. Конфайнмент має захистити довкілля від можливих витоків радіації з ЧАЕС на найближчі сто років.

Будівництво арки розпочалося у 2012 році.