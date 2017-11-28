Поліція: громадянин Білорусі загинув через падіння з радіолокаційної вежі в Чорнобильській зоні

Громадянин Білорусі загинув внаслідок падіння з радіолокаційної вежі в Чорнобильській зоні відчуження в Київській області.

Як повідомляє прес-служби поліції в Київській області, двоє громадян Білорусі й громадянка Росії незаконно проникли на територію відселеного закритого військового об’єкта «Чорнобиль-2».

За даними поліції, 33-річний спробував залізти на радіолокаційну вежу, що розташована в кількох кілометрах від станції, він зірвався з 15-тиметрової висоти.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з відміткою про нещасний випадок.

У поліції додають, що стосовно двох іноземних громадян складено адмінпротокол про «порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, які зазнали радіоактивного забруднення», також підготовлені документи для скорочення строку їх перебування на території України.

Чинне законодавство за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, передбачає штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 гривень ) з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення.

Поліція регулярно повідомляє про затримання людей, які незаконно проникають у зону відчуження, їх називають сталкерів.