ДСНС про Чорнобиль: ситуація контрольована, відкритого вогню немає

Станом на 10:30 6 червня ситуація з пожежею в Чорнобильській зоні є контрольованою, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Ситуація контрольована. Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків», – заявили в ДСНС.

У відомстві зазначили, що до гасіння залучили 35 одиниць техніки та 150 людей, на вогонь скинули 170 тонн води.

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За даними рятувальників, 5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 гектарів.

Увечері 5 червня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав не хвилюватися через пожежу і заявив, що ситуація перебуває під контролем.

Зранку 6 квітня в ДСНС повідомили, що незважаючи на пожежу, радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику Чорнобильської атомної електростанції перебуває в межах норми.