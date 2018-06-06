ДСНС про пожежу в Чорнобилі: зранку спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення

Станом на шосту годину 6 червня в Чорнобильській зоні спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення на площі близько п’яти гектарів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що до гасіння пожежі залучили 35 одиниць техніки та 150 людей, авіація скинула на вогонь 114 тонн води.

У ДСНС підкреслили, що радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику Чорнобильської атомної електростанції перебуває в межах норми.

За даними рятувальників, 5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 гектарів.

Увечері 5 червня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав не хвилюватися через пожежу і заявив, що ситуація перебуває під контролем.