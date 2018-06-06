Поліція порушила справу через пожежу в Чорнобильській зоні

Поліція Київської області повідомляє про відкриття кримінального провадження через пожежу в Чорнобильській зоні за статтею «знищення або пошкодження лісових масивів».

«Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та займання», – йдеться в повідомленні.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій станом на 12:00 повідомляє, що ситуація в Чорнобильській зоні є контрольованою. «Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев і пеньків», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголошують, що радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль і на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми.

Пожежа виникла 5 червня вранці, спочатку зайнялася трава, потім вогонь поширився на ліс на площі близько 12 гектарів.