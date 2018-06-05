ДСНС: у Чорнобильській зоні – пожежа

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що рятувальники гасять пожежу на території Чорнобильської зони.

За повідомленням, 5 червня вранці там загорілася трава. Вогонь поширився на площу близько 10 гектарів.

До гасіння пожежі залучено понад сто рятувальників і 29 одиниць техніки, зокрема авіація ДСНС, заявляють у службі.

Інформації про радіаційний фон у зоні відчуження у повідомленні ДСНС немає.

Влітку минулого року, в липні 2016-го, і наприкінці травня та на початку літа 2015 року в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.