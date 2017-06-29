ДСНС: у Чорнобильській зоні сталася пожежа на площі 25 гектарів

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що сьогодні у зоні відчуження на території Луб’янського лісництва сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба відомства, попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки.

За даними ДСНС, загорання розповсюдилось на площу близько 20 гектарів.

«Станом на 18:00 29 червня площа пожежі (низова) складає близько 25 га з послідуючим розповсюдженням на верхову – площею близько 0,5 гектара», – йдеться у повідомленні.

Для проведення повітряної розвідки і гасіння пожежі від ДСНС залучено вертоліт МІ-8, 102 людини, 22 одиниці техніки.

У липні минулого року спалахнула пожежа в Чорнобильській зоні, загорання гасили три дні. У 2015 році наприкінці травн я- на початку літа у Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.