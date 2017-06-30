Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що 29 червня у зоні відчуження на території Луб’янського лісництва сталася пожежа. Як повідомляє прес-служба відомства, попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загоряння порубкових решток деревини та лісової підстилки. «Станом на 18:00 29 червня площа пожежі (низова) складає близько 25 гектарів з послідуючим розповсюдженням на верхову – площею близько 0,5 гектара», – йдеться у повідомленні. Протягом ночі, за даними ДСНС, площу пожежі зменшено з 25 до 8 гектарів. За останніми даними, до гасіння залучено 125 осіб особового складу та 36 одиниць техніки, в тому числі вертоліт МІ-8 та 2 літаки АН-32П. (Відео ДСНС)