ДСНС: площу пожежі у зоні відчуження зменшили до 8 гектарів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про зменшення площі пожежі в зоні відчуження на Київщині від 25 до восьми гектарів.

«Станом на 11 годину 30 червня гасіння пожежі триває. Протягом ночі площу пожежі зменшено з 25 до 8 гектарів. До гасіння залучено 125 осіб, 36 одиниць техніки, … у тому числі вертоліт МІ-8 та 2 літаки АН-32П», – йдеться в повідомленні.

Залучення наземних сил ускладнене підвищенням радіаційного фону в осередку горіння, йдеться в повідомленні ДСНС.

Водночас, за повідомленням, загальний радіаційний фон по зоні відчуження не перевищує допустимий.

Пожежа на території Луб’янського лісництва розпочалася 29 червня. Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки.

У липні 2016 року в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, яку тоді гасили три дні. У 2015 році наприкінці травня та на початку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.