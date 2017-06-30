Гасіння пожежі в зоні відчуження триває – ДСНС

Станом на 7:30 30 червня пожежа в зоні відчуження на території Луб’янського лісництва тривала на території 25 гектарів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Для проведення повітряної розвідки та гасіння пожежі від ДСНС залучено вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм, яким зроблено 5 скидів води загальним об’ємом 10 кубічних метрів, та 2 літаки АН-32П», – ідеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 125 чоловік особового складу та 36 одиниць техніки, додають у ДСНС.

Пожежа на території Луб’янського лісництва розпочалася 29 червня. Попередньо причиною загоряння фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці сталося загоряння решток деревини та лісової підстилки.

У липні 2016 року в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, загоряння тоді гасили три дні. У 2015 році наприкінці травня та на початку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.