В Державному агентстві з управління зоною відчуження запевняють, що ситуація під контролем і протягом наступної доби планують ліквідувати загоряння повністю. Голова агенства Віталій Петрук розповідає про дані моніторингової системи, яка показує, що радіаційної загрози через пожежу немає. Людям, які проживають поруч із Чорнобильською зоною, нічого не загрожує, за його словами. Пожежа сталася 29 червня у зоні відчуження на території Луб’янського лісництва. За останніми даними, до гасіння залучено 125 осіб особового складу та 36 одиниць техніки, в тому числі вертоліт МІ-8 та 2 літаки АН-32П.