ДСНС: загальний радіаційний фон у зоні відчуження в межах норми, попри пожежу

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє, що, попри пожежу, загальний радіаційний фон у зоні відчуження перебуває в межах норми.

За повідомленням ДСНС, станом на 15:30 гасіння пожежі триває.

«Завдяки комплексному застосуванню наземних та повітряних сил площу пожежі вдалося зменшити з 25 гектарів до восьми гектарів. Авіацією ДСНС скинуто близько 176 тонн води (40 скидів)», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загрози поширення вогню на інші лісові квартали немає.

Пожежа на території Луб’янського лісництва розпочалася 29 червня. Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки.

У липні 2016 року в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, яку тоді гасили три дні. У 2015 році наприкінці травня та на початку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.

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