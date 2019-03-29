Через пожежу в психіатричній лікарні в Болгарії є жертви

Троє людей загинули в результаті пожежі в психіатричній лікарні в болгарському місті Пловдив, в центрі країни. Керівництво лікарні повідомило громадському радіо, що в ніч на 28 березня загинули троє пацієнтів чоловічого відділення, де сталася пожежа.

Згідно з повідомленням, 60 пацієнтів були евакуйовані.

За даними прокуратури, пожежа почалася в лікарняній палаті, ймовірно, втім відбулося це випадково чи навмисне правоохоронці ще з’ясовують.

Повідомляється, що троє загиблих – чоловіки старше 50 років, що були госпіталізовані через агресивну поведінку.