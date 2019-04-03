Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Квітень 2019, Київ 09:48
Новини | Події

Зранку 3 квітня рятувальники загасили пожежу в Чорнобильській зоні

У попередні роки в Чорнобильській зоні неодноразово спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію (фото архівне)

Дивитись коментарі

О 7:00 3 квітня рятувальники загасили пожежу, яка виникла вдень 2 квітня в Чорнобильській зоні відчуження, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У вівторок у Чорнобильській зоні сталося загорання трав’яного настилу на кількох гектарах площі.

«Станом на 17:00 пожежу 30 відселених напівзруйнованих будівель та трав’яного настилу на площі 20 гектарів у зоні відчуження поблизу смт Поліське локалізовано», – повідомляла ДСНС 2 квітня.

Згідно з повідомленням, на гасіння виїхали близько сотні рятувальників та понад 20 одиниць техніки, в тому числі літак і вертоліт.

Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження відбуваються періодично – переважно горить суха трава. Останні масштабні пожежі були там влітку минулого року, коли вогнем охопило кілька гектарів лісу.

ДСНС щодня публікує дані про радіаційний стан у Києві та області. Останнє таке повідомлення – «радіаційна ситуація стабільна».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG