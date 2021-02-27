У Чернівцях сталася пожежа в лікарні, одна людина загинула й одна потерпіла

У лікарні в Чернівцях, де лікують хворих із COVID-19, сталася пожежа, внаслідок якої один пацієнт загинув і ще один із сильними опіками потрапив до реанімації.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа спалахнула в палаті на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1, її ліквідували протягом 15 хвилин.

За даними поліції Чернівецької області, це сталося в боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

«У результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, отримав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців», – повідомили в поліції.

Як мовиться в повідомленні, у кримінальному провадженні, яке почали слідчі поліції за фактом виникнення пожежі, проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин і причин її виникнення. Наразі поліцейські встановили, що загоряння, ймовірно, сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів.

Директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної держадміністрації Олег Чорний, зі свого боку, повідомив, що на цей час основна версія причини пожежі – самопідпал одного з важкохворих пацієнтів, який облив себе спиртом і підпалив.

«Цей пацієнт помер на місці. Вогонь стрімко перекинувся на іншого важкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади. Другий постраждалий зараз перебуває у критичному стані у цій самій лікарні з опіками 3–4-го ступеня», – сказав він в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

За його словами, версії про вибух кисню чи замикання в електромережі відхилені остаточно.

Міський голова Чернівців Роман Клічук також додав, що пожежу вдалося одразу ж локалізувати, і сусідні палати не постраждали. «Але в них поки що стоїть жахливий запах, тому 20 пацієнтів із цих палат були евакуйовані до інших лікарень», – повідомив він.