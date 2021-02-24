В уряді назвали причини пожежі в будинку для літніх людей у Харкові

Причиною пожежі в харківському будинку для літніх людей стало грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, заявив 24 лютого під час засідання уряду міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

«Основними причинами стало грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки і під’єднання до будівлі електро- і газопостачання без отримання спеціальних дозволів», – сказав Чернишов, представляючи звіт урядовій комісії щодо виявлення обставин і причин пожежі.

За його словами, за інформацією місцевих адміністрацій, виявлено 786 недержавних закладів, які надають соціальні послуги з тимчасовим або постійним проживанням громадян, відомостей про які немає в реєстрі. Наразі перевірили 620 закладів, із яких до реєстру внесені лише 29 закладів, що надають послуги стаціонарного догляду, додав міністр.

21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей. Попередньо, у приватному будинку проживали 33 людей похилого віку, 15 людей загинули, 11 надається медична допомога, інших – розшукують. За два дні чотирьох підозрюваних заарештували.