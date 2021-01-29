Влада перевірила приватні заклади, які надають соцпослуги, у 20 областях і Києві – Мінсоцполітики

Влада перевірила організації недержавної форми власності, які надають соціальні послуги, у 20 областях і Києві, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна 29 січня під час виступу у Верховній Раді.

«Станом на кінець дня вчора проведено роботу з виявлення і перевірки надавачів соціальних послуг недержавного сектору в 20 областях і Києві. Інформацію ще не надали Закарпатська, Запорізька, Київська й Одеська області», – сказала Лазебна.

За її словами, в регіонах, де вже відбулася перевірка, виявили 334 організації недержавної форми власності, що надають соціальні послуги, а кількість осіб, які проживають у таких закладах, становить 1030. Про інші результати перевірок вона не повідомила.

Перевірки проводять за розпорядженням уряду після пожежі в незареєстрованому будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої 21 січня загинули 15 людей.