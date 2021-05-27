Депутат про пожежі в Одесі: відповідальність посадових осіб за трагічні пожежі треба підвищувати

Після візиту до Одеси парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності буде виступати за підвищення відповідальності для посадових осіб, службові халатність і недбалість яких призвела до смертей. Про це під час брифінгу в ході візиту заявив голова комітету, народний депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський.

За словами політика, до цього висновку народні депутати дійшли після вивчення трагічних одеських пожеж – в дитячому таборі «Вікторія» (загинуло троє дітей), готелі «Токіо-Стар» (загинуло дев’ятеро людей), коледжі економіки, права і готельного бізнесу (16 загиблих), обласному медичному центрі психічного здоров’я (шість людей загинуло одразу, одна людина померла в лікарні).

«Попередній висновок – напевно, буде підвищена відповідальність для службових осіб через їхню недбалість або халатність, що призвели до трагічних наслідків. За такими випадками стоять посадові особи з ДСНС, які мали здійснювати перевірки, і не здійснювали або не реагували на порушення», – заявив Монастирський.

Він також наголосив, що зараз у судах слухається кілька справ посадових осіб ДСНС, але їхня відповідальність у випадку визнання їх винними буде, на думку комітету, замалою – від 2 до 5 років тюрми. В Одесі в тому числі слухається справа колишнього очільника обласного управління ДСНС Віктора Федорчака – йому інкримінують службову недбалість, що призвела до загибелі більш ніж трьох десятків людей.

Монастирський зазначив, що раніше вони неодноразово кликали представників правоохоронних органів і ДСНС Одещини до Києва, але тут скористалися можливістю поговорити із ними напряму.

Виконувач обов’язків голови Консультативної місії ЄС Фредрік Весслау зазначив під час брифінгу, що це перший такий візит парламентського комітету в Одесу – місто, де консультативна місія ЄС працює з 2018 року та сприяє реформуванню правоохоронних органів.

«Візит в такому форматі відбувається вперше й ілюструє ту гарну роботу, яку комітет може виконувати разом із місією. Мені приємно, що представники погодилися приїхати до Одеси із цим візитом – це показує їхню готовність до роботи. Успіх будь-якої реформи залежить великою мірою від того, чи враховані конкретні потреби місцевих громад», – заявив Весслау.

Саме представники місії в Одесі виступають посередниками між народними депутатами і місцевими правоохоронцями та чиновниками.

Візит триватиме ще два дні – він розпочався 26-го травня і продовжиться до 28-го. Парламентарі обговорюватимуть також проблему контрабанди, кількості і розташування судів в Одесі, незаконне будівництво, організовану злочинність і перспективи регулювання електросамокатів.