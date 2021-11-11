Поліція затримала екскерівника інфекційної лікарні у Запоріжжі, де взимку загинули лікар і пацієнти

У Запоріжжі поліція затримала колишнього головного лікаря інфекційної лікарні, де 4 лютого сталася пожежа і загинули чотири людини.

«10 листопада фігурант був затриманий в порядку ст. 191 «Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання» Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні, 11 листопада, буде вирішуватися питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомили в управлінні Нацполіції в Запорізькій області.

За даними поліції, екскерівнику лікарні інкримінують «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки» та «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».

Повідомляється, що колишній головний лікар інфекційної лікарні був оголошений в розшук через ігнорування викликів до слідчого. Адвокат колишнього головного лікаря Запорізької обласної клінічної лікарні раніше стверджував, що його підзахисного «ніхто не шукав».

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У ніч на 4 лютого 2021 року виникло загоряння в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні. В пожежі загинуло четверо людей, в тому числі медичний працівник. Ще двоє пацієнтів зазнали опіків та отруєння продуктами горіння.

У справі, крім колишнього головного лікаря, проходить також завідувач господарсько-обслуговувального персоналу лікарні.