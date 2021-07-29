У Запоріжжі облрада звільнила головлікаря інфекційної лікарні, де внаслідок пожежі загинула лікарка

Депутати Запорізької обласної ради 29 липня ухвалила рішення про звільнення Володимира Шинкаренка, керівника Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні, де внаслідок надзвичайної ситуації у лютому загинули четверо людей. За це проголосували 46 з 64 присутніх на сесії депутатів облради, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як йдеться у рішенні обласної ради, під час службової перевірки роботи лікарні була виявлена низка порушень:

«Шинкаренко В. Л. здійснив безпідставну зміну умови оплати праці директору Підприємства, що призвело до необґрунтованого завищення оплати його праці та завдало збитків Підприємству: за період з 01.09.2020 по 31.01.2021 – у розмірі 84 685,96 гривні, перераховано ЄСВ в сумі 18 630,91 гривні, за період з 01.09.2020 по 31.01.2021 – у розмірі 64 372,32 гривні, перераховано ЄСВ в сумі 14 161 гривня; в порушення вимог… договору на 2020–2023 роки між адміністрацією і трудовим колективом «Обласна інфекційна клінічна лікарня» у вересні 2020 року допущено несвоєчасну виплату заробітної плати лікарям-інтернам».

Крім того, перевірка встановила:

факт недостовірності складання первинних документів і облікових регістрів бухгалтерського обліку

ведення бухгалтерського обліку, яке не відповідало вимогам законодавства

складення фінансових звітів таким чином, що не дають користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності Підприємства, що є порушенням частини восьмої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Під час голосування за звільнення Шинкаренка в залі була присутня мати загиблої у лютому лікарки-анестезіолога Ольги Гліви, яка звернулася з промовою до депутатів обласної ради. Також до депутатів облради двічі з письмовою заявою з проханням надати слово для виступу перед голосуванням звертався керівник Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні Володимир Шикаренко. Втім, депутати не підтримали ці звернення.

Напередодні сесії облради, 29 липня, адвокат Шинкаренка Станіслав Грішин поширив у соцмережах інформацію про те, що керівництво Запорізької ОДА здійснює тиск на депутатів облради, обдзвонюючи їх з вимогою проголосувати за звільнення керівника Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні. У керівництво Запорізької ОДА та облради цю заяву не коментували.

Депутати Запорізької обласної ради 18 березня ухвалили рішення про відсторонення від виконання службових повноважень Володимира Шинкаренка, керівника Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні, де внаслідок надзвичайної ситуації у лютому загинули четверо людей.

Згодом його адвокати повідомили про те, що суд скасував це рішення облради як протиправне.

3 лютого у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє пацієнток та лікарка-анестезіолог. У рамках розслідування, початого за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, допитані п’ятеро людей. Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку у лікарні.

Про причини займання наразі не повідомляють, тривають слідчі дії.