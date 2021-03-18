У Запоріжжі облрада відсторонила від виконання службових обов’язків головлікаря інфекційної лікарні

Депутати Запорізької обласної ради 18 березня ухвалили рішення про відсторонення від виконання службових повноважень Володимира Шинкаренка, керівника Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні, де внаслідок надзвичайної ситуації у лютому загинули четверо людей. За це проголосували 45 з 64 присутніх на сесії депутатів облради.



Також депутати ухвалили рішення провести службове розслідування щодо надзвичайної ситуації у лікарні. Воно триватиме впродовж двох місяців.



«Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Згідно з інформацією Запорізької обласної прокуратури, у ході досудового розслідування, оглядів місця події, обшуків встановлені факти порушень у діяльності підприємства вимог законодавства України про пожежну безпеку та на об’єкті з підвищеною небезпекою. Слідством відпрацьовується ряд версій виникнення загоряння, зокрема використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі», – йдеться у рішенні Запорізької обласної ради.



Під час сесії Володимир Шинкаренко звернувся до депутатів і заявив, що співпрацює з правоохоронцями з усіх питань.



«Рік тому також провокувалася ситуація по заміні керівника в нашій лікарні. Аргумент був такий, що недостатньо готові до зустрічі з «ковідом». Цікаво, хто в світі був до нього готовий. Тоді переміг здоровий глузд. Тоді депутати обласної ради та обласна державна адміністрація консолідувалися у боротьбі з «ковідом». Завдяки прийнятим рішенням колектив самовіданно лікував хворих на «ковід». А за цей час в лікарні проліковано 1286 людей. У нас дійсно сталася біда, йдуть експертизи, розслідування. У правоохоронців питань до мене немає. Ми співпрацюємо з першого дня. Ми всі зацікавлені, щоб біда не повторилася», – заявив під час сесії облради Шинкаренко.



Раніше голова Запорізької ОДА Олександр Старух публічно звернувся до керівництва та депутатів облради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов’язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування за-для забезпечення його максимальної об’єктивності.

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3 лютого у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє пацієнток та лікар-анестезіолог. У рамках розслідування, початого за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, допитані п’ятеро людей. Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку у лікарні.



Про причини займання наразі не повідомляють, тривають слідчі дії.