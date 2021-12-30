Медзаклади Львівщини перевірять на справність кисневого обладнання – ОДА

На Львівщині медичні заклади перевірять на справність кисневого обладнання. Рішення про це 30 грудня ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після пожежі в Косівській лікарні, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

«Використання складних технічних пристроїв, у тому числі кисневих станцій і кисневих мереж, потребують постійного нагляду. Випадок, який трапився днями на Івано-Франківщині, для нас є черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію подібного роду обладнання, зважаючи на те, що зараз на території області це обладнання використовують в понад 20 закладах охорони здоров’я», – сказав заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

За повідомленням, на сьогодні в області є 24 заклади охорони здоров’я, які можуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Враховуючи тенденцію до зменшення кількості захворювань, п’ять закладів перевели у режим «очікування».

«Ми зобов’язали усіх керівників медичних установ провести інспектування усіх кисневих мереж на місцях. Окрім того, потрібно зробити ревізію резервних й автономних джерел електроживлення. Власниками усіх закладів охорони здоров’я зараз є територіальні громади, тому важливо, щоб голови ТГ зі свого боку прокомунікували з адміністраціями, керівниками медзакладів та визначили відповідальних осіб, які б здійснили інспектування кисневих мереж», – заявив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Рішення членів комісії ТЕБ і НС передбачає створення семи комісій на базі районних державних адміністрацій, які упродовж місяця мають провести моніторинг усіх закладів охорони здоров’я в області, призначених для використання кисневих станцій та кисневих мереж.

Пожежа у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні на Івано-Франківщині спалахнула пізно ввечері 28 грудня. До вибуху і подальшої пожежі, за даними ДСНС, призвели «нехтування правилами безпеки».

«28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат. Так, в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. За попередніми даними, від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям, в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути», – йдеться в заяві рятувальників від 30 грудня.

Напередодні вони заявляли, що причиню могла стати заупокійна свічка, яку нібито поставив один зі співробітників після смерті пацієнта від COVID-19.

Внаслідок пожежі, за останніми даними, загинули чотири людини, ще троє людей з опіками перебувають у лікарнях.